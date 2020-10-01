Kadınlar sık sık 'kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. 5 yıl önce dağa kaçırılan Doğan Arslan'ın annesi Hamdiye Arslan; "ben buraya oğlum için geliyorum. Oğlum 14 yaşındaydı. Oğlumu zorla götürdüler. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız küçüktü. Zorla götürüp silah altına aldılar. Savaşa sokuyorlar. Amerika için kullanıyorlar. Yazık, günah değil mi bu 14 yaşındaki çocukları, 12 yaşındaki çocukları bizden çalıp satıyorlar. Bu çocuklar küçüktür. 100 yaşına da gelse benim oğlum benim gönlümde küçüktür. Bizden ne istiyorsunuz. Çocuklarımızı bize verin. Çocuklarımız fakirdir. Fakirlik içerisinde çocuklarımızı büyüttük. HDP'lilerin hepsi çocuklarını okutuyorlar. Bizim çocuklarımızı satıyorlar. Silah altına sokuyorlar. Bunu bize yapmaya hakları yok. Onlar gitsinler. Buyursunlar gitsinler. Maaş alıyorlar. Doktor oluyorlar. Öğretmen, mühendis oluyorlar. Bizim bebeklerimizi çalıp satıyorlar. Bunu bize yapmaya hakları yok. Bize çocuklarımızı versinler. Neyin davasını veriyorlar. Poliste biziz, asker de biziz. Hepsi bizim devletimizdir. Biz devletimizi seviyoruz. Biz devletimizden razıyız. Biz Cumhurbaşkanımızdan razıyız. Bizim çocuklarımızı, çalıp götürüp satmışlar. Sonrada kaçıp Avrupa'ya Almanya'ya, Hollanda'ya yerleştiler. Oralarda çalışıyorlar. Bizimkileri silahlandırıp dağa gönderiyorlar. Bize çocuklarımızı verip kendileri gitsinler. Neden onlar gitmiyorlar. Sağ olduğum sürece bu eylem nerede olursa olsun ben katılacağım. Oğlum gelmediği sürece oğlumun peşinde olacağım. 5 yıldır oğlumu götürmüşler. 5 yıldır ne oğlumu gördüm. Ne sesini duydum. Zorla götürdüler. Bu çocukları HDP götürüyor. HDP devrededir. HDP yol gösteriyor. HDP çalışıyor. Biz çocuklarımız HDP'den istiyoruz. Eğer HDP olmazsa bu çocuklar nereye gider. Çarşıyı bilmiyor bu çocuklar. Hiçbir yeri tanımıyor" dedi.