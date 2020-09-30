



Annesi, babası ve dedesiyle Edremit İlçe Jandarma Komutanlığında buluşturulan örgüt mensubunun katıldıktan sonra terör örgütünün gerçek yüzünü gördüğünü ve duyduğu pişmanlığı anlattığı ifade edilen açıklamada, "İkna olup teslim olduktan sonra devletin şefkatli yüzünü ilk andan itibaren gördüğünü ifade eden örgüt mensubu, diğer örgüt mensuplarının da devletin bu sıcak yüzünü görmeleri ve ailelerine kavuşmaların için teslim olmaları çağrısında bulundu." denildi.

Valilik açıklamasında, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.