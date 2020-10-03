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    • 03.10.2020 12:46
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    'tan ' ' paylaşımı

    Son dakika haberi... , " yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı hâlde dersini dinleyen çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor" dedi.

    Bakan Selçuk'tan 'EBA TV' paylaşımı

    , Twitter hesabından 'ye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı hâlde dersini dinleyen çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar: Öz denetim. Yani, kendi sorumluluğunu alma hâli. Bu, onlar için ileride büyük bir avantaja dönüşecek. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor" ifadelerini kullandı.



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    Haberler Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'EBA TV' paylaşımı