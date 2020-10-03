NAVTEX ne demek? NAVTEX nedir? Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye – Yunanistan nedeniyle sık sık NAVTEX ilanı duyuyoruz. Bu kavramın ne olduğu vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Peki, denizcilikte kullanılan bir terim olan NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? İşte NAVTEX hakkında merak edilen bilgiler!

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.