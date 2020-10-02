MEB son dakika açıklamaları milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin gündemindeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün okulların açılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi öğrencilerin 5 Ekim'de okullar açılıyor mu sorusuyla ilgili araştırmaları artış gösterdi. Peki, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar ne zaman açılıyor? İşte merak edilenler...

5 EKİM'DE OKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak" dedi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül'den itibaren başladığı belirtildi. Açıklamada, "Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda şimdi de mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak" denildi.