Son dakika: Terör örgütü sarsılınca elebaşları bu yalana sarıldı! Cezası belli oldu...

Diyarbakır'ın Sur İlçesinde 71 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 305 teröristin öldürüldüğü operasyonlarda bir sokakta kıstırılan ve öldürüleceğini anlayınca 2 teröristle birlikte elinde beyaz bayrakla güvenlik güçlerine teslim olan terörist Mehmet Şirin Arat'ın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Terörist Arat, kendisinin tankın yanına giderek teslim olduğunu, çatışmada yakalanmadığını ileri sürdü. Mahkeme, terörist Arat'ın sokakta kıstırılınca güvenlik güçlerine seslenerek teslim olduğunu, ancak alınan el svap örneklerinde TNT, RDX, HMX ve Antimon elementi içeren ateşli silah artıkları tespit edildiğini belirtti. Bu kimyasal maddelerin fabrikasyon patlayıcı maddelere ait olduğu, teröristin elinde ve elbiselerinde bu madde kalıntılarının çıkmasının sıcak çatışma anında yakalandığının bir delili olduğu vurgulandı. Arat'ın terör örgütünün şehirlerdeki bombalı saldırılarını organize eden sözde Öz Savunma Birlikleri içinde yer aldığı, Sur'daki hendek olaylarından önce de Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki bombalı saldırılarda sözde tim sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi.

KAMUOYUNA KORUCU YALANI

Elindeki beyaz bayrakla aç, sefil halde teslim olan terörist Arat'ın bitkin haldeki görüntülerinden rahatsız olan terör örgütü, yalan algı oluşturup, "Bunlar korucudur, askerlerin senaryosudur" diyerek sahiplenmiş, ancak istihbarat birimlerinin deşifre ettiği telsiz görüşmelerinde ise Arat ile 2 teröristin ihanet ettiğini açıklamışlardı.

TELSİZDE İHANET VE İNFAZ TALİMATI

Alişer telsiz koduyla çevirime çıkan sözde Amed eyaleti gençlik birimi sorumlusu Hemgin, Asi telsiz kodlu orta saha sorumlusu Nevzat Gündüz, Rojhat telsiz kodlu Kuzey saha telsiz operaratörü ve Rezzan telsiz koduyla çevirime çıkan sözde Halk Savunma Merkezi sorumlusu arasında geçen telsiz konuşmasında, terörist Mehmet Şirin Arat'ın teslim olmasıyla ilgili görüşmeleri istihbarat birimleri şu şekilde kayıt altına almıştı:

İHANET EDENİ VURUN AFFETMEYİN

"Üç kişi ihanet ediyor. Düşmanla hareket ediyorlar. Sicillerini vereyim. Bunlar YPS'lidir değim mi? Evet. Kodu Şervan gerçek adı Mehmet Şirin Arat'tır. Anne adı Fatma, baba adı Adnan. 92 Amed doğumludur. İki kişi ile birlikte iki gün önce ihanet ediyorlar. Bugün sabah çıkan çatışmada Kulp'lu Zana arkadaş şehit oluyor. Sonra teslim oluyorlar. Bak bu konuda tüm arkadaşlar inisiyatiflidir. İhaneti biz kabul etmiyoruz, vurun affetmeyin."