Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6 Ekim 2014'te başlayarak 7, 8, 9 Ekim 2014 tarihlerinde barikatlar kurmak suretiyle yollar kesilerek, uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi. Çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvveti mensubunun yaralandığı terör olayları sonucu 37 vatandaş hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA 15 TEMMUZ NEDENİYLE ERTELENDİ

Kobani olaylarına karışan isimler hakkında 2016 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalarda birçok isim tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani olaylarına ilişkin HDP parti yetkilileri ve MYK üyelerine ilişkin soruşturmasında, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü ve FETÖ'ye yönelik soruşturmaların öncelikli olarak kabul edilmesi sonucu gecikme yaşandı. Ayrıca olaylarla ilgili 35 il, 96 ilçe ve 131 mahalden toplanan evrakın eksiksiz olarak temin edilmeye çalışılmasıyla soruşturma uzadı.

O SUÇLARDAN İŞLEM YAPILMAMIŞ

Ankara merkezli 7 ilde, 82 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından olayların yaşandığı dönem HDP Kars Milletvekili ve MYK üyesi olan mevcut Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de gözaltına alındı. Ayhan Bilgen'in, Kobani olayları nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017'de silahlı terör örgütüne üye olma, suç islemeye alenen tahrik etme, gösteri yürüyüşünü kışkırtma suçlarından cezalandırılması istemiyle kamu davası açılarak yargılanmasına devam edildi. Ancak Bilgen hakkında gerçekleşen olaylardan yönetici sıfatıyla sorumlu tutulacağı yönündeki açık hükümlere rağmen yaşanan cinayet, cinayete teşebbüs, yaralama, mala zarar verme, yağma suçları yönünden soruşturma yürütülmedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Bilgen'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında Terörle Mücadele Kanununun 4 ve 5. Maddeleri gereği belirli amaçlar doğrultusunda suç islemek amacıyla kurulan terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde; devletin birliğinin ve ülke bütünlüğünü bozma, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, birden fazla kişiyle birlikte gece vaktinde suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından soruşturma açtı.

GÖZALTIDA HUKUKİ HATA YOK

Bilgen'in daha önce tutuklu olarak yargılandığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki üzerine atılı suçlarla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadaki suçların farklı olduğu, bu nedenle yeniden gözaltına alındığı, hukuki bir hata ya da farklı bir amacın olmadığı belirtildi. Ayhan Bilgen hakkındaki suçlar sabit görülürse iki ağır müebbet, 22 yıla kadar da hapis cezasına çarptırılabilir.