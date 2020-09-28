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    • 28.09.2020 12:39
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    ’li öğrencilere verdiği sözünü tutmadı! Ne kitap var ne materyal

    'li Başkanı , ’de katıldığı bir programda okula gidecek olan çocukların ihtiyaçlarını karşılayacağını söylemiş, bu konuda söz vermişti. Ancak CHP’li başkanın verdiği bu sözü tutmadığı görüldü. Yavaş, öğrencilere kitap ya da materyal yardımında bulunmadı.

    Damla Kaya
    Sabah

    'li Başkanı , 'de katıldığı bir programda okula gidecek olan çocukların ihtiyaçlarını karşılayacağını söylemiş, bu konuda söz vermişti.

    Yaptığı konuşmada, "Kitap yardımı, materyal yardımı, hijyen yardımını biz yapacağımız için o ailelerden okul aile birliği ayrıca para istemez hâle gelecek. O yardımların hepsini biz karşılayacağız" diyen Yavaş'ın bu sözlerinin boşa çıktığı görüldü.

    Verdiği sözü tutmayan CHP'li başkanın öğrencilere söylediği şekilde bir yardım yapmadığı belirlendi.

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