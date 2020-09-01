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    Başkan Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı ’ı kabul etti! Masada Ankara'nın sorunları var

    Son dakika haberine göre Başkan , Büyükşehir Belediye Başkanı ’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Beştepe'de gerçekleşen görüşmede, başkentin şehrin sorunları ele alınacak.

    Masada Ankara'nın sorunları var

    Başkan Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı saat 13.30'da Beştepe'de kabul etti. Yenişafak'ın haberine göre görüşmede Yavaş'ın Ankara'nın yaşadığı sorunları, yapılması gereken düzenlemeler ele alınacak.

    BAŞKENTİN SORUNLARI ELE ALINACAK
    Belediyesi'nin yaşadığı son sorunlardan biri, ASKİ'ye 472 milyon lira kredi verilmesiydi. Kredi verilmesi, tartışmalar sonrasında onaylanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın Belediye Meclisi gündemine getirdiği ve reddedilen "su altyapısı kredisi"ne verilen "ret" kararını mahkeme kamu yararı ile hizmet gerekleri yönünden hukuka uygun olmadığını belirtmişti. Belediye Meclisi'nde tekrar görüşülen krediye onay çıkmış, ihale için süreç başlamıştı. Projeyle Ankara'nın asbestli su boru hatlarının yenilenmesi amaçlanıyordu.

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