İKİNCİ İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklu bulunan Kavala ile ilgili ikinci iddianameyi hazırladı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede Osman Kavala ile birlikte eski CIA danışmanı Henri Barkey "şüpheli" olarak yer aldı.

KAVALA VE BARKEY'İN 15 YILDAN 20 YILA HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Kavala ve Barkey'in, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan da ayrıca 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İDDİANAME AYM'YE GÖNDERİLECEK

Öte yandan, Kavala'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı "hak ihlali" başvurusunun görüşülmesi, önce iddianamenin incelenmesi için ise ertelendi.