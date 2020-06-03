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    • 03.06.2020 14:06
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    'nin röntgencilik skandalında flaş gelişme! Başkanı Özçağdaş’ın telefonu inceleniyor

    Son dakika haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturmada, Başkanı ’ın cep telefonunda inceleme yapıldığı öğrenildi. İncelemeyle fotoğrafların nasıl ve ne şekilde çekildiği belirlenecek.

    Özçağdaş’ın telefonu inceleniyor

    Başkanı , 21 Nisan'da öğle saatlerinde İletişim Başkanı 'un evini fotoğraflarken koruma polisleri tarafından fark edildi. Özçağdaş savcılığın talimatıyla alınan ifadesinde, Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çektiğini kabul etti ,"İnşaat var mı diye fotoğraf çektim" dediği ve evin görüntüleri kendisine sorulduğunda da 'bilgisi olması için çektiği'ni söylediği öğrenildi. Yapılan soruşturmada Özçağdaş'ın polislere "yine geleceğim" dediği de tutanağa geçirildi.

    Olayın duyulmasından sonra sosyal medya hesabından Suat Özçağdaş, "Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım yalan" şeklinde paylaşım yapmıştı.

    Suat Özçağdaş'ın telefonunda yapılacak detayla incelemeyle fotoğrafların nasıl ve ne şekilde çekildiği belirlenecek.

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