CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Kazan, Selahattin Kamışoğlu, Köksal Durmuş ve Ahmet Başbaydar dün gece partilerinden istifa etti.



CHP ÜSKÜDAR'DA 4 SANDALYE KAYBETTİ

İstifa eden 4 kişi, belediye meclis üyeliğine ise devam ediyor. CHP böylece Üsküdar'da 4 sandalye kaybetti.









EKO SEN DE DİNLE

İstifaların duyulmasının ardından sosyal medyadan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir partili, "Canan dün gece ne oldu biliyor musun? Eko sen de dinle; Üsküdar CHP'de 4 meclis üyesi istifa etti. CHP' Üsküdar'da 19 sandalye ile başladığı mücadelesi sizi hizibiniz yüzünden 11'e düştü. Siz iyi partililere çalışmaya devam edin." diyerek tepkisi gösterildi.





KAFTANCIOĞLU'NUN ATATÜRK HAZIMSIZLIĞI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'na konuk oldu. 1.5 saatlik konuşmasında Kaftancıoğlu, Atatürk'e atfen üç kez Gazi Mustafa Kemal ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu, TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan'ın, "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" sorusuna şu cevabı verdi: "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum."

