Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni'yi bakanlıkta askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmenin ardından Bakan Akar ve Quni, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.



Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kosova Savunma Bakanı Anton Quni heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerde; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konuları ele alındı.https://t.co/AmJ0tUm7Er#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/NRe10fXrkT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 29, 2020