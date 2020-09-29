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    Son dakika: , Kosovalı mevkidaşı Quni ile bir araya geldi

    Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Anton Quni ile bir araya geldi. Görüşmede , Türkiye ve Kosova arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

    DHA
    Bakan Akar'dan önemli kabul

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; , Kosova Savunma Bakanı Quni'yi bakanlıkta askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmenin ardından Bakan Akar ve Quni, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.







    GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR
    İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmelerde, Bakan Akar tarafından; Türkiye ve Kosova arasındaki dostluğa vurgu yapıldı, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha da geliştirilmesinin gerekliliği ifade edildi, ile mücadelede iş birliğinin önemine değinildi.

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