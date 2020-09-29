Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları!

Herkesin hayalini süsleyen 3 milyon TL kazandıran Milli Piyango çekilişi için heyecan dolu geri sayım başladı. Bugün gerçekleşecek olan Milli Piyango çekilişi henüz gerçekleşmedi, peki canlı yayın olarak nereden ve nasıl izlenir? Büyük ikramiye hayaliyle yanıp tutuşan kişilerden hangisi şanslı olacak? 29 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçlarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
29 Eylül Milli Piyango çekilişi saat 15.00'te millipiyangoonline.com'da canlı olarak yapılacak. Amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise saat 17.30'da gerçekleşecek. Çekilişi millipiyangoonline.com'da takip edebileceksiniz. Sonuçlar haberimizde de yer alacak.
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com'dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler.
MİLLİ PİYANGO KURALLARI
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallaradresinden ulaşmak mümkün.
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.