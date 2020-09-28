AK Parti, dünyayı saran Kovid-19 ile mücadelenin kıta kıta röntgenini çekti. Pandemi sürecinde dünyadaki gelişmelerin ve mevcut durumun derlendiği kitapçıktan detaylar özetle şöyle:

ÇİN İMAJINI KURTARIYOR

Salgın 2020 yılının Ocak ve Şubat aylarında Avrupa, ABD ve İran'a da sıçramış olmakla beraber Çin merkezli gelişmiş, Çin yönetimi bu dönemde içeride ve dışarıda ciddi bir sınav ile karşı karşıya kalmıştır. Çin, özellikle Afrika gibi geri kalmış ülkelere çeşitli ilaç, koruyucu tıbbi malzeme gibi yardımları yaparak dünyada olumsuz etkilenen imajını düzeltme gayretine girmiştir.

EN ÇOK ÖLÜM HİNDİSTAN'DA

Hindistan'da büyük tehlike arz edecek boyutlarda hızlı bir artış görülmektedir. Halen Asya kıtasındaki vaka ve ölüm oranlarının hemen hemen yarısı Hindistan'da meydana gelmektedir. Dünyada ise Hindistan vaka oranlarında ABD'nin ardından 2. sırada gelmektedir. Hindistan dışında Asya kıtasında İran, Bangladeş, Suudi Arabistan, Pakistan, Irak, Filipinler, Endonezya, İsrail, Katar ve Kazakistan toplam vaka sayıları yüksek ülkelerdir.

ABD MERKEZ ÜSSÜ

ABD'de nisan ayı ile birlikte vaka sayılarında, özellikle ölümlü vakalarda hızlı bir artış görülmüş ve salgının merkez üssü haline gelmiştir. Zaman içinde bazı eyaletlerde normalleşme sürecine girilse de, günlük vaka sayıları itibari ile ülke genelinde yüksek riskli süreç devam etmektedir.

TÜRKİYE MODEL ÜLKE

Dünyada Koronavirüs salgını ile mücadeleyi her anlamda iyi yöneten ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Bu süreçte, Türkiye iyi bir sınav vermiş, ortaya koyduğu başarılı politika ve uygulamalarıyla dünyada öne çıkan, model ülke konumunda olmuştur.

AFRİKA'DA DA ARTIYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre; Son zamanlarda salgının Afrika ülkelerinde de artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Afrika kıtasında vakaların ve ölüm oranlarının hemen hemen yarısı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülmüştür. Güney Afrika Cumhuriyeti dışında Mısır, Tunus, Etiyopya, Nijerya, Cezayir, Gana, Kenya, Libya ve Kamerun gibi ülkelerde görülen artışlar da dikkat çekici boyutlardadır.

LATİN AMERİKA'DA DURUM

Dünyada ABD ve Hindistan'dan sonra en çok vaka görülen üçüncü ülke Brezilya olmuştur. Salgın maalesef Brezilya dışında Peru, Kolombiya, Arjantin, Şili, Bolivya ve Ekvador gibi ülkelerde de etkisini sürdürmektedir.

EN BAŞARILI KITA

Okyanusya Bölgesi'nde Avustralya ve Yeni Zelanda salgınla mücadelede oldukça başarılı görülmektedir.

