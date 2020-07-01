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    • 01.07.2020 08:17
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    Talimatını Başkan Erdoğan vermişti! 'den 'a tıbbi yardım!

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden 'a tıbbi yardımlarını taşıyan askeri uçak 'dan havalandı.

    Türkiye'den Irak'a tıbbi yardım!

    'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. 

    Başkan 'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla 'a maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi.

    Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

    Irak'a hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." ve "Türkiye'den Irak Cumhuriyeti halkına sevgilerle" ifadelerine Türkçe ve Arapça yer verildi.

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