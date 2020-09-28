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    • 28.09.2020 07:27
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    Son dakika: Ege'de korkutan ! Son depremler

    Son dakika haberine göre, saat 07.12 sıralarında merkez üssü olan bir meydana geldi. Gökçeada'ya 109.46 km uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliği 37.57 km olarak belirlendi.

    Ege'de korkutan deprem!

    AFAD dairesi, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Gökçeada'ya 109.46 km uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliği 37.57 km olarak belirlendi.




    SON DEPREMLER

    Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
    Detay 28.09.2020 07:15:57 AFAD 38.2898 38.7900 6.98 ML 2.3 Türkiye Malatya Pütürge - - 481116
    Detay 28.09.2020 07:12:41 AFAD 39.9723 24.3981 37.57 Mw 4.6 - - - - , 17.20 km.Ayion Oros (Yunanistan), 109.46 km. Gökçeada (Çanakkale) 481115
    Detay 28.09.2020 05:49:35 AFAD 39.8923 24.6061 37.24 ML 2.9 - - - - Ege Denizi, 94.06 km. Gökçeada (Çanakkale) 481113
    Detay 28.09.2020 05:47:20 AFAD 35.7081 29.8990 30.17 ML 3.5 - - - - Akdeniz, 48.15 km. Kas (Antalya) 481107
    Detay 28.09.2020 05:29:03 AFAD 40.0525 24.5743 35.70 ML 3.3 - - - - Ege Denizi, 93.39 km. Gökçeada (Çanakkale) 481108

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