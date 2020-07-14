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    • 14.07.2020 16:16
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    Dünyanın umudu ! Tıbbi yardım malzemeleri 'a ulaştı

    Son dakika haberine göre 'nin yeni tip virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 'a gönderdiği tıbbi malzeme ve cihaz yardımı başkent 'a ulaştı.

    Türkiye'den bir ülkeye daha yardım eli!

    'nin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele gibi zor bir dönemde Türkiye'nin dost ve kardeş 'ın yanında olduğu belirtildi.

    Açıklamada, iki ülke hükümetleri arasında imzalanan mutabakat zaptı uyarınca Türkiye'nin gönderdiği 11 ton tıbbi malzeme ve cihaz yardımının başkent Nur Sultan'a ulaştığı aktarıldı.

    Kardeş Kazakistan halkı ile dayanışma ruhu çerçevesinde daha evvel de Türkiye'den Kazakistan'a çeşitli tıbbi malzemeleri içeren bir yardım paketi gönderildiği hatırlatıldı.

    SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI KOVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
    Temmuzun başında salgının etkisini daha artırdığı Kazakistan'da virüsten ölümler artmaya devam ediyor.

    Kazakistan , Savunma Bakan Yardımcısı Bakıt Kurmanbayev'in Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

    Öte yandan Kazakistan Sağlık Bakan Aleksey Tsoy, eylülde başlayacak yeni eğitim döneminin ilk çeyreğinde eğitimin uzaktan yapılmasını önerdi.

    Ülkede bugüne kadar 61 bin 755 kişide vaka tespit edilmiş, bu kişilerden 35 bin 911'i iyileşmiş, 375 kişi de hayatını kaybetmişti.

    2 Ağustos'a kadar sıkı karantinanın uygulandığı ülkede, 25 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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