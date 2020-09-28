Down Sendromu nedir? Down Sendromu belirtileri neler, tedavisi var mı?

Özgün'ün açıklamalarının ardından yeniden gündem konusu olan Down Sendromu hastalığına dair merak edilen bilgileri haberimizde derledik. Üç farklı türü bulunan Down Sendromu hastalığı çocukların fiziksel gelişimini engellerken, öğrenme güçlüğünü de beraberinde getiriyor. Peki Down Sendromu belirtileri neler, tedavisi var mı?
DOWN SENDROMU NEDİR?
Down sendromu bir hastalık değildir. Belirli bir kromozomun fazladan bir kopyası olduğunda ortaya çıkan genetik bir durumdur. Normalde, bir bebek, ebeveynlerinden 46 kromozom biçiminde genetik bilgiyi devralır: 23'ü anneden ve 23'ü babadan. Down sendromunun çoğu vakasında, bir çocuk 46 yerine toplam 47 kromozom olmak üzere fazladan 21 kromozom alır.
Bu ekstra kromozom, bir kişinin fiziksel özelliklerini, zekasını ve genel gelişimini etkileyebilir, çeşitli derecelerde gelişim sorunlarına neden olabilir ve Alzheimer gibi sorunlar için yüksek risk oluşturabilir. Adını bu durumu ilk kez ortaya koyan ve tanımlayan Doktor John Langdon Down'dan alan Down sendromu, Trizomi 21 olarak da adlandırılır. Nedeni tam olarak bilinmese de özellikle 35 yaş ve üzeri olan kişilerin gebeliklerinde risk yüksektir.
DOWN SENDROMU BELİRTİLERİ
- Basık bir yüz, özellikle burun köprüsü
- Eğik badem şeklindeki gözler
- Kısa bir boyun
- Küçük kulaklar
- Ağızdan dışarı çıkma eğiliminde olan bir dil
- Gözün irisinde (renkli kısım) küçük beyaz lekeler
- Küçük eller ve ayaklar
- Avuç içi boyunca tek bir çizgi (avuç içi kıvrımı)
- Bazen başparmağa doğru kıvrılan küçük serçe parmaklar
- Zayıf kas tonusu veya gevşek eklemler
- Yaşıtlarına göre daha kısa boy
DOWN SENDROMU ÇEŞİTLERİ
Trizomi 21: En sık görülen Down Sendromu türüdür ve Down sendromlu bireylerin yüzde 95'inde görülür. Trizomi 21, bebeğin hücrelerinde 21. kromozomun çift değil, 3 adet olması anlamına gelir.
Mozaik Down Sendromu: Çok nadir görülen bir türdür. Bu türde bazı hücreler normal 46 kromozomu içerir ve bazıları 47 içerir. Bu vakalardaki ekstra kromozom 21 kromozomdur.
Translokasyon: Bu tür Down sendromunda başka bir kromozoma eklenmiş fazladan bir 21. kromozom vardır.
Down sendromunun etkileri üç türde de çok sayıda benzerlik gösterir. Bazen Mozaik Down Sendromlu kişide birçok belirti ve semptom görülmeyebilir çünkü daha az hücre ekstra kromozoma sahiptir.
DOWN SENDROMU TEDAVİSİ VAR MI?
Down sendromu, genetik bir farklılıktır. Down sendromu tedavi edilmesi gerekli olan bir hastalık değildir. Down sendromu bireyin hayatı boyunca devam eden bir genetik bozukluktur ancak hem hastaya hem de ailelere yardımcı olabilecek birçok destek ve eğitim programları vardır. Down sendromlu bireye verilecek iyi bir tıbbi destek ve doğru seviyedeki bir destekle down sendromlu bireyler arkadaş edinebilir, okula gidebilir, iş edinebilir ve hayatları ve gelecekleri için karar verebilirler.