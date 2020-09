Down Sendromu nedir? Down Sendromu belirtileri neler, tedavisi var mı?

- Küçük kulaklar

- Ağızdan dışarı çıkma eğiliminde olan bir dil

- Gözün irisinde (renkli kısım) küçük beyaz lekeler

- Küçük eller ve ayaklar

- Avuç içi boyunca tek bir çizgi (avuç içi kıvrımı)

- Bazen başparmağa doğru kıvrılan küçük serçe parmaklar

- Zayıf kas tonusu veya gevşek eklemler

- Yaşıtlarına göre daha kısa boy

DOWN SENDROMU ÇEŞİTLERİ



Trizomi 21: En sık görülen Down Sendromu türüdür ve Down sendromlu bireylerin yüzde 95'inde görülür. Trizomi 21, bebeğin hücrelerinde 21. kromozomun çift değil, 3 adet olması anlamına gelir.

Mozaik Down Sendromu: Çok nadir görülen bir türdür. Bu türde bazı hücreler normal 46 kromozomu içerir ve bazıları 47 içerir. Bu vakalardaki ekstra kromozom 21 kromozomdur.

Translokasyon: Bu tür Down sendromunda başka bir kromozoma eklenmiş fazladan bir 21. kromozom vardır.

Down sendromunun etkileri üç türde de çok sayıda benzerlik gösterir. Bazen Mozaik Down Sendromlu kişide birçok belirti ve semptom görülmeyebilir çünkü daha az hücre ekstra kromozoma sahiptir.

DOWN SENDROMU TEDAVİSİ VAR MI?

Down sendromu, genetik bir farklılıktır. Down sendromu tedavi edilmesi gerekli olan bir hastalık değildir. Down sendromu bireyin hayatı boyunca devam eden bir genetik bozukluktur ancak hem hastaya hem de ailelere yardımcı olabilecek birçok destek ve eğitim programları vardır. Down sendromlu bireye verilecek iyi bir tıbbi destek ve doğru seviyedeki bir destekle down sendromlu bireyler arkadaş edinebilir, okula gidebilir, iş edinebilir ve hayatları ve gelecekleri için karar verebilirler.