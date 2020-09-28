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    • 28.09.2020 10:56
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    Son dakika: MSB'den' ' paylaşımı: Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız

    Son dakika haberine göre, Milli 'nca, sosyal medyadan 'TurAzKartalı' tatbikatına ilişkin görüntüler paylaşılarak, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" açıklaması yapıldı.

    DHA


    Milli 'nca, sosyal medyadan 'TurAzKartalı' tatbikatına ilişkin görüntüler paylaşılarak, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" açıklaması yapıldı.



    Bakanlığın Twitter hesabından 'Tek Millet İki Devlet' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" denildi. ile bayraklarının yer aldığı paylaşımda, tatbikattan çekilen görüntüler de yer aldı.

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