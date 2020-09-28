Azerbaycan Ermenistan nüfusu ne kadar? Azerbaycan Ermenistan askeri karşılaştırma! Dünyanın en güçlü orduları listesi araştırılırken Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri gücü merak ediliyor. Peki, Azerbaycan Ermenistan nüfusu ne kadar? Yıllardır devam eden Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle iki ülke arasında ilişkiler gerilirken çatışmalar başladı.
AZERBAYCAN NÜFUSU NE KADAR?
Azerbaycan, ya da resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülke. Güney Kafkasya'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan'ın doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile komşudur. Kendisine bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ise kuzey ve doğusu Ermenistan ile, güneyi ve batısı İran ile çevrilmiştir, Türkiye ile de 17 km'lik sınırı bulunmaktadır.
Son yapılan nüfus sayımı ölçümlerine göre Azerbaycan'ın 10 milyon nüfusu bulujnmaktadır.
ERMENİSTAN NÜFUSU NE KADAR?
Nüfus: 2,965 milyon (2019)
Başkent: Erivan
Başkan: Armen Sarkisyan
Ermenistan Güney Kafkasya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir.
Daha önce Sovyetler Birliği'ne bağlı bir cumhuriyet iken Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran, batısında ise Türkiye ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bulunur. Başkenti ve en büyük şehri Erivan'dır; Gümrü, Vanadzor, Eçmiadzin ve Hrazdan da ülkenin diğer önemli şehirlerindendir.
İşte rakamlarla Azerbaycan ve Ermenistan ordularının karşılaştırması:
Azerbaycan Kara Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Savunma Kuvvetleri ve Azerbaycan Deniz Kuvvetleri'nden askeri birliklerden oluşmaktadır.2019 yılından itibaren bütçesi 6 milyar manat (7.5 milyar abd dolari) oldugu belirtildi. Azerbaycan'ın son bilgilere göre toplam asker sayısı 381.940 olarak listelenmiştir.
Kara Kuvvetleri
Ana Muharebe Tankları
T-90 MBT x 200 (T-90C/Rusya'dan alınıyor)
T-80 MBT x 25
T-72 MBT x 400 modernize edilmiş.
T-64 MBT x 100
T-84 Oplot-M MBT x 25(Ukrayna'dan alınmaktadır)
T-80U MBT x 0 (Ukrayna'dan alınmıştır)
Toplam:832 Tank.
Zırhlı Muharebe Aracı
BMP-1 Piyade Muharebe Aracı x 120
BMP-2 Piyade Muharebe Aracı x 240
BMP-3 Piyade Muharebe Aracı x 100
BMD-1 Hava İndirme Muharebe Aracı x 50
BRM-1K Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30
BRDM-2 Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30
BTR-3 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 3
BTR-60 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 29
BTR-70 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 240
BTR-80 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 210
BTR-80A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 180
BTR-82A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100
Matador MRAP x 110 (Lisans üretimi)
Marauder MRAP x 110(Lisans üretimi)
Otokar-Akrep Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100
Otokar-ATM Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x100
Otokar-Kobra Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x150
Çok Namlulu Roketatarlar
"GRAD" BM-21 122mm MLRS - 126
"Lynx GRAD 140mm MLRS - 60
"SMERCH" 9A52 300-mm MLRS - 30
"RAK-12" 128mm MLRS - 12
"LAR-160" MLRS -50
"EXTRA" 300-mm MLRS - 35
107mm Anadolu ÇNRS - 96 (Roketsan ile ortak üretilecek)[6]
122mm Sakarya T-122 -48 (Roketsan ile ortak üretilecek)[6]
RM-70 "Vampir" 122mm -48
"Polonez" 301 mm MLRS
Havan Topu ve Obüsler
M-46 130 mm Sahra topu x 90
D-44 85 mm - 100
D-30 122 mm obüs - 182
D-20 152 mm obüs - 34
2A36 152 mm Top - 54
MT-12 "Rapira" 100mm Yivsiz Antitank Topu - 72
82 mm M5 Azerbaycan yapımı - 240
Balistik Füzeler
OTR-21 Tochka-U
T-300 Kasırga
LORA
Kundağı Motorlu Obüsler
2S1 (Gvozdika) 122 mm Kundağı Motorlu 122mm Obüs - 136
2S3 (Akasiya) 152 mm Kundağı Motorlu 152mm Obüs - 72
2S7 (Pion) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs - 45
2S9 (Nona-S) 120 mm Kundağı Motorlu 120mm - 48
(Atmos) Kundağı Motorlu Obüs-15
(Cardom) Kundağı Motorlu Obüs-40
(T-155 Firtina) Kundağı Motorlu Obüs-36
2S7 (Malka) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs-45
2S31 "Vena" 120 mm Kundağı Motorlu - 100
DANA 152mm Kundağı Motorlu Obüs - 72
Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Organizasyon yapısı ve mevcudu şu şekildedir:
-Kurtemir Hava Üssü, Av/Bombardıman, önleme ve Eğitim Alayı: 17 MiG-29, 4 MiG-21, 31 MiG-25, 5 Su-17, 5 Su-24, 8 Su-25, 8 L-29, 12 L-39
-Gence Hava Üssü Ulaştırma Alayı: 4 Il-76, 3An-2, 1 An-12, An-24, 1 Tu-134,3 Yak-40
-Gala Hava Üssü Helikopter Alayı: 59 Mi-24, 23 Mi-/8/17, 7 Mi-2
Ermenistan askeri gücü
Denize kıyısı olmadığından Deniz Kuvvetleri olmayan Ermenistan'ın Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması gereğince Ermenistan'ın silahlı güçleri 220 tank, 150 top, 100 savaş uçağı, 50 helikopter ile sınırlandırılmıştır.
ERMENİSTAN HAVA KUVVETLERİ!
Ermenistan Hava Kuvvetleri'ndeki personel sayısı 3.000'dir. Ermenistan'ın Gümrü kentinde Rusya'ya ait 18 MiG-29 savaş uçağı bulunmaktadır. Ayrıca Hava Kuvvetleri'nde 15 Su-25 tipi küçük dağlık bölgelerde etkili olabilecek hava saldırı uçakları ve Sovyetler Birliği'nden kalma 1 adet MiG-25 bulunmaktadır.
ERMENİSTAN KARA KUVVETLERİN KAÇ ASKER VARDIR?
Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin toplam asker sayısı 261.432 kişidir. 2001 yılında dönemin Ermenistan Savunma Bakanı olan Serj Sarkisyan'ın yaptığı resmî açıklamaya göre Ermenistan 200 T-72 tipi tank, 72 havan topu ve 204 zırhlı taşıt aracına sahiptir.
Ermeni savaş teçhizatının büyük kısmı işgal altındaki Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmıştır.