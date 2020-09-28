Azerbaycan Ermenistan nüfusu ne kadar? Azerbaycan Ermenistan askeri karşılaştırma! Dünyanın en güçlü orduları listesi araştırılırken Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri gücü merak ediliyor. Peki, Azerbaycan Ermenistan nüfusu ne kadar? Yıllardır devam eden Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle iki ülke arasında ilişkiler gerilirken çatışmalar başladı.

AZERBAYCAN NÜFUSU NE KADAR?

Azerbaycan, ya da resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülke. Güney Kafkasya'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan'ın doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile komşudur. Kendisine bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ise kuzey ve doğusu Ermenistan ile, güneyi ve batısı İran ile çevrilmiştir, Türkiye ile de 17 km'lik sınırı bulunmaktadır.

Son yapılan nüfus sayımı ölçümlerine göre Azerbaycan'ın 10 milyon nüfusu bulujnmaktadır.