Azerbaycan Ermenistan son durum nedir? Azerbaycan Ermenistan son dakika Karabağ alındı mı?

"İki ülke arasındaki sıcak çatışma sınırlı bir savaş veya uzun süreli bir savaşa dönüşebilir. Uluslararası ve bölgesel konjonktür buna çok müsait. Tabii Türkiye, Rusya, Fransa ve ABD gibi büyük aktörlerin tavrına da bakmak lazım. Onların savaşı önleyici diplomasiyi devreye sokmama gibi bir tavır sergilemeleri ciddi bir savaşı beraberinde getirebilir hatta Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini yeniden kendi kontrolüne alması gibi bir sonucu doğurabilir. Nitekim dün sabahki saldırılardan sonra Azerbaycan'ın bazı köyleri geri aldığını gördük. Bu son derece önemli."

Azerbaycan ile Ermenistan arasında olası bir çatışmanın Güney Kafkasya bölgesini önemli ölçüde istikrarsızlaştıracağını dile getiren Doç. Dr. Yeşiltaş, uluslararası aktörlerin bu riski göze alamayacağını vurguladı.