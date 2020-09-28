

İstanbul Narkotik Masası Polisleri, dört ayrı operasyonda yaklaşık 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Hint Keneviri yetiştirilen ve özel ışıklandırma, havalandırma ile ısıtma düzenekleri kurularak seraya dönüştürülen kiralık iki lüks villa mühürlendi. Baskın anları ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kamerasına böyle yansıdı.







Uyuşturucu madde ticareti ve imalatıyla mücadelesini sürdüren İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, dört farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 2'si lüks villa, 2'si apartman dairesi olmak üzere dört farklı adrese operasyon düzenleyen Narkotik Masası Polisleri, lüks villaların ısıtma, ışıklandırma ve havalandırma düzenekleriyle tasarlandığını ve söz konusu adreslerde Hint Keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Yüklü miktarda Hint Keneviri ve uyuşturucu maddelerin imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk adı verilen uyuşturucu madde de bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplamının 200 kilograma yakın olduğu ifade edildi. Çuvallar ve kovalar içerisinde bulunan uyuşturucu maddelere el konuldu. Baskın anları ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kamerasına böyle yansıdı. Operasyon düzenlenen ve yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunan adreslerin mühürlendiği ifade edildi.



