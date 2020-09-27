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    • 27.09.2020 21:28
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    Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünün şerefine marş ve klip hazırlandı

    Dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın ve kahraman leventlerimizin marifetiyle 482 gün önce bugün, sayıca üstün Haçlı donanmasını 'ne döktü. İletişim Başkanlığınca Preveze Deniz Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla marş ve klip hazırlandı.

    AA

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, zaferin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan marş ve klibi paylaştı.

    Altun paylaşımında marştan, "Ben şehit oğluyum kulak ver ey dünya, ay-yıldızlı vatanın evladıyım unutma, ecdadımın kanından akar damarlarımda, can verir can alırız mavi vatan uğruna" dizelerine yer verdi.

    Türkiye'nin "Mavi Vatan" mücadelesinin anlatıldığı klipte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiri de yer aldı.

    BAKAN AKAR: AKDENİZ TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASIDIR

    Dün Osmanlı Devleti'nin şanlı zaferini kutlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Eylül 1538'de Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının birleşik Haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Zaferi, Akdeniz tarihinde bir dönüm noktasıdır. Preveze Deniz Zaferi ile Türk donanması, karşısına çıkılamayan bir deniz gücü olmuş ve Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.

    Bu deniz savaşı, Türk donanmasına mükemmel komuta eden ve denizcilik usullerine en üst seviyede vakıf kaptanlarımızın ve kahraman leventlerimizin muharebe yetenekleri ile kazanılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.
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