ESERLER ARAŞTIRILIYOR

Hürriyet'in haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya, camiden müzeye çevrildikten sonra çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderilen hat, şamdan, el yazması Kuran-ı Kerimler, vaaz kürsüsü gibi eserleri tekrar ibadete açılmasının ardından geri almak için çalışma başlattı. Akademisyenlerden oluşan ekip eserlerin hangi kurumlarda olduğunu araştırıyor.

Sultanahmet Camisi'nde 3 hat levha, İslam Eserleri Müzesi'nde çok sayıda hatlar, el yazması Kuran-ı Kerimler, 1. Mahmud Kütüphanesi'nde bulunan yaklaşık 5 bin el yazması kitap, vaaz kürsüsü şimdilik tespit edilenler arasında. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde de birçok tarihi halı ve kilimlerin olduğu belirlendi.



