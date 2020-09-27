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    • 27.09.2020 13:29
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    , 'ndan ayrıldı! Yeni görevine hazır

    sismik araştırma gemisi, bakım ve ikmal için geldiği 'ndan ayrılarak açıklarına demirledi.

    Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan ayrıldı!

    Doğu 'de sismik arama faaliyeti gerçekleştiren gemisi, geçtiğimiz günlerde ikmal ve bakım için 'na demirledi. Dün Türkiye'nin 29 Eylül'de Akdeniz açıklarında yapılacak tatbikat için Navtex ilan etmesinin ardından Oruç Reis de gece saatlerinde limandan ayrılarak, açıklarına demirledi.

    Göreve başladığı 'tan bu yana Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik tarama yapan Oruç Reis'in faaliyetine devam etmek için görev beklediği öğrenildi.

    10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan 'Oruç Reis' gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaşmıştı.

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