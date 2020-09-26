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    • 26.09.2020 10:48
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    Bakan Akar'dan flaş açıklaması: çok daha güçlü bir konuma ulaşacak

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, "Son dönemde ’de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir. " açıklamasında bulundu.

    DHA
    Bakan Akar'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması

    özellikle 'de kararlı duruşundan taviz vermiyor. , yaptığı son dakika açıklamasında "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir. Başta MİLGEM olmak üzere yerli ve millî savunma sanayiimizin el emeği, göz nuru yeni deniz sistemleri projelerinin hayata geçirilmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak; Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

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