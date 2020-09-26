Türkiye özellikle Doğu Akdeniz'de kararlı duruşundan taviz vermiyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı son dakika açıklamasında "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir. Başta MİLGEM olmak üzere yerli ve millî savunma sanayiimizin el emeği, göz nuru yeni deniz sistemleri projelerinin hayata geçirilmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak; Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.