AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, "Ünal Çeviköz, 'Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah gönderiyor' demiş. Boraltan'da Azerbaycan Türklerini Sovyet Rusya'ya teslim edip kurşuna dizilmelerine neden olan CHP şaşırtmamaya devam ediyor" dedi.

"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP, her zamanki gibi Türkiye düşmanlığı peşinde..." değerlendirmesinde bulundu.

ÇEVİKÖZ İFTİRASI: MAALESEF TÜRKİYE AZERBAYCAN'A SİLAH GÖNDERİYOR

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz; bir özel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Maalesef gelen haberler, bir yandan Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı ve bazı söylentilere göre de bir takım milis yada cihatçı grupların aktarıldığı şeklinde haberler var" ifadelerini kullandı.