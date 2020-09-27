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    • 28.09.2020 02:12
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    operasyonun bilançosunu açıkladı! Öldürülen askerlerinin isim listesini yayınlandı

    'ın 'a sivilleri de hedef alarak alçakça saldırmasının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. lar devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA'nın imha edildiği ve Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyuruldu. Bakanlık ayrıca öldürülen bazı Ermenistan askerlerinin isimlerini de yayınladı.

    Azerbaycan operasyonun bilançosunu açıkladı!

    'ın 'a sivilleri de hedef alarak alçakça saldırmasının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı.

    Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan ya ilişkin yeni açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yaşadığı kayıpları halktan saklamaya çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, operasyonun başlangıcından şu ana kadar Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiğini kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

    ERMENİ ORDUSUNUN HAVA TABUR KOMUTANI ÖLÜDÜRÜLDÜ
    "Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla kişi öldü. Çok sayıda yaralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi. Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi. Düşman ordusunda çok sayıda yaralı olması nedeniyle askeri hastanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor"

    Azerbaycan Ordusu tarafaından öldürülen Ermeni askerlerinin listesi:

    Lernik Aregovich Vardanyan, 1978 doğumlu

    Mmnasyan Georgi Levaevich, 1979 doğumlu

    Khachatryan Hovik Levaevich, 1990 doğumlu

    Mnatsakanyan Ashot Kolyaevich, 1979 doğumlu

    Harutyunyan Aksen Andranikovich, 1997 doğumlu

    Arzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985 doğumlu

    Mardiyan Arsen Garikovich, 1999 doğumlu

    Galstyan Ruben Mnatsakanovich, 2000 doğumlu

    Trosyan David Mkhitarovich, 2001 doğumlu

    Filiposyan Taron Hrayrovich, 2000 doğumlu

    Grigoryan Mais Makarovich, 2001 doğumlu

    Khlqatyan Garnik Edgarovich, 2001 doğumlu

    Sahakan Eric Smbatovich, 2001 doğumlu

    Margaryan Karen Vahramovich, 2000 doğumlu

    Ohanyan David Eduardovich, 2000 doğumlu

    Barseghyan Vrej Arsenovich, 2001 doğumlu

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