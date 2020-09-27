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    Vatandaş kısıtlama istiyor! 'nde bu akşam adım atacak yer kalmadı

    Yeni tip le (Kovid-19) mücadelenin devam ettiği günlerde 'ne akın eden vatandaşlar nedeniyle adım atacak yer kalmadı. maske ve mesafe tedbirlerine uymaları için hemen her gün çağrı yapıyor...

    DHA
    İstiklal Caddesi doldu taştı!

    İstanbul'da havanın iyi olmasını fırsat bilen vatandaşlar haftanın son gününde kendilerini dışarı attı. Kimi vatandaşlar park ve bahçelere giderek aileleriyle piknik yaparken kimi vatandaşlar ise şehrin işlek caddelerine akın etti.

    Koronavirüsle mücadelenin devam ettiği günlerde yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar kalabalık yerlerde bulunmayı sürdürüyor.

    Vatandaşlar, İstanbul'un en hareketli caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'ne akın etti.

    Kalabalık nedeniyle adım atılacak yerin kalmadığı İstiklal Caddesi'nde kameralara yansıyan görüntüler endişe uyandırdı. Maske kuralına çoğunlukla uyan vatandaşların mesafe kuralını ise unuttuğu görüldü.

    SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA UYARILARINI SÜRDÜRÜYOR

    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurallardan taviz verirseniz, hasta sayımızın artması ve yeni kayıplarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Filyasyon ekipleri her vakada temaslılara ulaşıp, pozitif kişilerin tespitini sağlasa bile, siz bu savaşta kararlı olmadıkça istenilen sonucu alamayız. Tedbirde kararlı olun" ifadelerini kullandı.
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