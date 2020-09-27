Başkan Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020 etkinliğine katıldı. Gençlere şu mesajı yolladı: Eğitiminize, çalışmalarınıza, geleceğinize dört elle sarılmanızı istiyorum. İçinizden nice yıldızlar çıkacağına inanıyorum
GELECEĞE DÖRT ELLE SARILIN
Türkiye'de dün TEKNOFEST rüzgarı esti... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST 2020 Ödül Töreni için dün Gaziantep'e gitti. Festival alanında kurulan stantları gezdi. Törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
TEKNOFEST'e bu yıl 84 farklı ülkeden 100 bin yarışmacı başvurusu yapıldı.
Düne kadar insanlı veya insansız hava araçları alanında esamesi okunmayan bir ülke durumundaydık. Bugün ise dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Benzer başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız.
Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için tasarlayan, üreten başarılı gençlere ihtiyacı var. Her birinizden eğitiminize, çalışmalarınıza, geleceğinize dört elle sarılmanızı istiyorum.
Standları gezerken ilköğretimdeki yavrularımızı gördüm, üniversitedeki gençlerimizi gördüm. Ürettikleri füzeleri gördüm. Şu andaki menzillerin ötesine ulaşacaklarına inanıyorum.
Bütün mesele azmetmek. Eksikler varsa tamamlarız, hatalar varsa düzeltiriz, engeller varsa kaldırırız. Yeter ki siz mücadele etmekten vazgeçmeyin.
İçinizden nice yıldızlar çıkacağına yürekten inanıyorum.
Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği Hazar Roket Takımı, Teknofest'te puanları topladı. Birinci olmayı başardı. Gençler, ödüllerini Başkan Erdoğan'dan aldı.
MAVİ VATAN VURGUSU
Başkan Erdoğan dün Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıldönümünü kutladı. Mesajında, Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan vurgusu yaptı. "Son dönemde Akdeniz'de yaşanan hadiseler, bize denizlerde çok daha güçlü olmamız gerektiğini göstermektedir. Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki haklarımızı korumaya sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz" ifadesini kullandı.