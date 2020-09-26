Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli çağrı: Şiddete karşı bir olmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden önemli bir çağrıda bulundu.
Koca, yaptığı paylaşımda Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli hasta bakıcıyı darp eden kişinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığını hatırlatarak "Şiddete karşı bir olmalıyız" mesajı verdi.
ŞİDDETE KARŞI BİR OLMALIYIZ
Koca paylaşımınıda şu ifadelere yer verdi: Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli hasta bakıcımız, maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmiş ve göz ameliyatına alınmıştı. Saldırgan, Çağlayan Adliyesi'nde 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete karşı bir olmalıyız.
Sağlık çalışanına şiddet, sadece mağdurun sorunu ve yasanın konusu değildir. Toplumun ortak sorunudur. Dostça çalışma ortamı, nitelikli hizmet güvencesidir. Yasa ve ahlak iş birliği yapmalıdır. Dahası: Sağlık çalışanı, savaşta bile güvence altındadır. Şiddete karşı bir olmalıyız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 26, 2020