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    Son dakika: Ege'de merkez üssü olan 5.3 büyüklüğünde

    Son dakika haberi... Afet ve 'ndan () yapılan açıklamaya göre Merkez üssü olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

    açıklarında 5,3 büyüklüğünde meydana geldi.

    Afet ve nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.50'de meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 2,6 kilometreyle 'ın Halkidiki bölgesi ve 140,38 kilometreyle Gökçeada oldu.

    Yer sarsıntısı 11,75 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    BİR DEPREM DAHA!
    Ege Denizi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.09'da kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 12,57 kilometreyle Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ve 129,35 kilometreyle Gökçeada oldu.

    Yer sarsıntısı 14,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    Ege Denizi açıklarında dün saat 21.39'da 4,3 büyüklüğünde ve bugün saat 01.50'de 5,3 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem daha meydana gelmişti.

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