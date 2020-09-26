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    • 26.09.2020 15:57
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 2020'de önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Başkan T3 Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü ’te düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ’te önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "-Festivalin paydaş sayısının 14'ten 63'e yükselmesi, bu heyecanın her kesimi sardığının ispatıdır. Gençlerimize duyulan güvenin ifadesi olan bu tablo bize özgün fikirler geliştiren, üreten, azmeden herkesin gereken mecrayı bulabileceği gösteriyor. Üretmek isteyen herkese aradığı fırsatı sunduk." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Başkan T3 Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü 'te düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 'te önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar;

    İlk iki TEKNOFEST bu alana ilgi duyan gençlerimiz yanında çocuklarıyla beraber ailelerden oluşan milyonlarla İstanbul'da yapılmıştı.

    Gaziantep'ten yükselen heyecana ortak olmak istedik. Öncelikle tüm alanlarda dereceye giren takımları gönülden tebrik ediyorum.

    Şu karşımdaki kalabalık, bu manzara sizlerin azmini ve kararlılığını hiçbir virüsün, hiçbir engelin, hiçbir tehdidin durduramayacağını gösteriyor.

    TEKNOFEST'e bu yıl 84 farklı ülkeden 100 bin yarışmacı başvurusu yapıldı.

    İnsansız su altı sistemleri yarışmasında ipi göğüsleyen TEKNOFEST ekibi şimdi uluslararası alanda rekabet edecek özgün sistemler gelişiyor.

    İki defa roket takımı birinciliği kazanan gençlerimiz bu başarılarını girişime dönüştürmeye hazırlanıyor.

    Yapay zeka girişimi kuran gençlerimiz, TEKNOFEST'in lise seviyesi birincileriydi.

    Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler işte burada tohumlanacak.

    Yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti gibi yeni gelişen alanlar başta olmak üzere teknolojinin her alanında benzer başarılar kazanılmaması için hiçbir sebebi yoktur.

    Daha düne kadar insanlı veya insansız hava araçları alanında esamesi okunmayan bir ülke durumundaydık. Bugün ise hedeflerine yönelen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız.

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