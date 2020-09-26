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    • 26.09.2020 Gazete
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    : Karşımızda 2 virüs var

    , önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Coronavirüs ile grip virüsünün belirtileri aynı. Karşımızda artık 2 virüs var” dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Samsun'a gitti. Covid-19 ile mücadele için şunları söyledi: Şu anda okullarda önemli bir sorun yok. Özellikle ilave, daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımızın olmadığını söyleyebilirim.



    Önümüzdeki 1-2 hafta içinde alınabilecek sağlık personelinin ne kadar olacağı, ne zaman alınması gerektiğiyle ilgili bir açıklama olacak.

    Sağlık Bakanlığı, dün 1.665 kişiye yeni Covid-19 tanısı konulduğunu, 73 hastanın hayatını kaybettiğini, 1.318 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.



    Fahrettin Koca, Samsun'da tedavi gören hastaları ziyaret etti. "Tedbirlere sımsıkı sarılın" dedi.

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