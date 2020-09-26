Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Samsun'a gitti. Covid-19 ile mücadele için şunları söyledi: Şu anda okullarda önemli bir sorun yok. Özellikle ilave, daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımızın olmadığını söyleyebilirim.