Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.
Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim." ifadelerine yer verdi.
Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 25, 2020
24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
23 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU