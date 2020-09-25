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    Son dakika: te son durum! 25 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... 25 Eylül vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum!

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim." ifadelerine yer verdi.

    24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    23 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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