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    • 22.09.2020 13:33
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    '', " dernekleri silahlanıyor" iddiasına ilişkin ifadeye çağrıldı!

    haberi... derneklerinin silahlanması hakkında dikkat çeken iddialarda bulunan ve kamuoyunda '' olarak bilinen ’nün ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Ahmet Mahmut Ünlü’nün ifadeye gelerek 150 derneğin ismini vermesi bekleniyor.

    'Cübbeli Ahmet' ifadeye çağrıldı!

    'Savcılık çağırırsa en az 150 derneğin ismini veririm' diyen 'Cübbeli Ahmet Hoca' tarafından ifadeye çağrıldı.

    CNN Türk'te konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

    Ahmet Mamut Ünlü geçtiğimiz günlerde 'de 2000 civarında yanlısı derneğin silahlandığını iddia etmiş ve savcılığın kendisini çağırması haline bu derneklerden en az 150 tanesini isim isim sayabileceğini söylemişti.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuya ilişkin soruşturma başlattı ve 'yü tebligat göndererek ifadeye çağırdı.

    Önümüzdeki günlerde Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadeye gelerek bu 150 derneğin ismini vermesi bekleniyor.

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