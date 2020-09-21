Bakan Yardımcısı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selefi derneklerinin silahlandığı yönündeki iddialara yanıt verdi.



Ersoy, Twitter hesabından, bir haber sitesinde yer alan 'Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım' başlıklı haberi paylaştı

Ersoy, İçişleri Bakanlığı tarafından bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok derneğin kapatıldığını, birçoğuna da para cezası uygulandığını belirtti.



1.Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır. İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı'nca da konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. https://t.co/nbdUeSgFa9 pic.twitter.com/CnoCdMpW0C — Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) September 21, 2020

İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığınca konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildiğinin altını çizen Ersoy şunları kaydetti:

"Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir."

