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    • 21.09.2020 13:10
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    İçişleri Bakanlığından " derneklerinin silahlandığı" iddiasına ilişkin son dakika açıklaması: Kayıtsız kalmamız mümkün değil

    Son dakika haberine göre İçişleri , "" derneklerinin silahlandığı iddialarına kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını belirterek, "Paylaşılan ilk demeçten sonra derhal denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır" ifadelerini kullandı.

    Selefi derneklerinin silahlandığı iddiası! Harekete geçildi

    Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, derneklerinin silahlandığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

    Ersoy, Twitter hesabından, bir haber sitesinde yer alan 'Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım' başlıklı haberi paylaştı

    Ersoy, İçişleri Bakanlığı tarafından bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok derneğin kapatıldığını, birçoğuna da para cezası uygulandığını belirtti.

    İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığınca konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildiğinin altını çizen Ersoy şunları kaydetti:

    "Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir."

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığından "Selefi derneklerinin silahlandığı" iddiasına ilişkin son dakika açıklaması: Kayıtsız kalmamız mümkün değil
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