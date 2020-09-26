6 - Turizm amaçlı seyahat yapılabiliyor mu?

Evet. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) "turizm amaçlı seyahat izin belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebiliyor. Bu belge de Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya e-Devlet'ten alınabiliyor.

7- "Turizm amaçlı seyahat izin belgesi"ni başkası adına almak mümkün mü?

Evet. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kendileri ile aynı durumda bulunan eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabiliyor.