Daha önce HDP'nin Tarihsel Hakikatler ve Yüzleşme Komisyonu yasa teklifi verdiğini anımsatan Akçay, CHP'nin son verdiği teklifin de "İmralı canisi açılım sürecinin" devamına yönelik bir adım olduğunu ileri sürdü.

CHP'nin Kandil, Pensilvanya ve HDP'nin vesayetine girdiğini iddia eden Akçay, Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ kumpasıyla CHP'nin başına geçmesiyle birlikte CHP'de bir kimlik değişimi yaşandığını savundu. Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu CHP'yi kökünden kopartarak Kandil, Pensilvanya ve HDP'nin uydusu haline getirmiştir. Kılıçdaroğlu, milli hassasiyeti olan CHP'lileri tasfiye ederken, PKK, FETÖ ve HDP destekçilerini yönetime almıştır. İmralı canisinin taleplerini CHP'nin çözüm önerisi olarak kamuoyuna sunan Kılıçdaroğlu, PKK'nın Suriye uzantısı YPG için 'terör örgütü değildir' demiştir. Diyarbakır'da hendek kazan PKK'lı teröristlere 'barikatları kuran arkadaşlar' diyerek sahiplenen Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalında anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilmesini ve anayasadan Türk kelimesi çıkarılmasını istemiştir. Türkiye'nin her milli meselesini muhalefet maskesiyle baltalamaya çalışan Kılıçdaroğlu; Suriye'de Esadcı, Libya'da Hafterci, Mısır'da Sisici, Rusya'da Putinci olmuştur. FETÖ destekçilerini CHP yönetimine alan, 15 Temmuz hain darbe girişimine 'tiyatro' diyen Kılıçdaroğlu, terör örgütleriyle mücadele için 20 Temmuz'da çıkarılan OHAL yasasını 'sivil darbe' diyerek FETÖ'ye sahip çıkmıştır. CHP, bu haliyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet etmektedir."

"ATATÜRK DÜŞMANLARININ MERKEZİ HALİNE GELDİ"