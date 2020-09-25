Tanrıkulu, "Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve birçok siyasetçi sabah saatlerinde gözaltına alındılar. Nedeni 6-8 Ekim 2014 Kobane olaylarıymış. Aradan tam 6 yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar." ifadelerini kullandı.

"BEDELİ AĞIR OLUR"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da operasyonlara karşı çıkan isimlerden biri oldu.