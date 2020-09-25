Park ettiği otomobilin yanına koyduğu portatif sandalyeye oturduğu görülen H.U., bu sırada belinden tabancasını çıkartıp, aracının açılı tavanı kapanırken, art arda 6 kez havaya ateş etti. Aracın tavanı kapanırken Türk bayrağının da tavana asılı olduğu görüldü.