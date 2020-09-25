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    • 25.09.2020 23:55
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    Lüks aracını arkasına alıp, açan sına tepki gösteriliyor

    Otomobilini kenarına park eden H.U. adlı sürücünün sandalyeye oturup tabancayla art arda ettiği görüntü, da yoğun tepkiye neden oldu.

    DHA
    Havaya ateş açan otoyol magandasına büyük tepki

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, 07 AKC 609 plakalı lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet şeridine park eden H.U. adlı sürücünün tabancayla art arda ateş etmesi, tepkiye neden oldu.

    Park ettiği otomobilin yanına koyduğu portatif sandalyeye oturduğu görülen H.U., bu sırada belinden tabancasını çıkartıp, aracının açılı tavanı kapanırken, art arda 6 kez havaya ateş etti. Aracın tavanı kapanırken Türk bayrağının da tavana asılı olduğu görüldü.

    Görüntüler, sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.
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