



34 DAD .. plakalı araç sürücü Mehmet D.'a 2918 saylı K.T.K'nun 23/3-B-1 Maddesine (Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak) istinaden 505 TL, 46/2-G Maddesine (aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) istinaden bin 228 TL olmak üzere toplam bin 733 TL idari para cezası uygulandı.