



Raporda, 15-64 yaş arası "Güncel Madde Kullanım Yaygınlığı Araştırması" sonuçlarına göre ise hayatında en az bir kere uyuşturucu madde kullananlar da tespit edildi.

Buna göre, Avrupa ülkelerinde hayatında en az bir kez esrar kullananların oranının yüzde 27,2 Türkiye'de yüzde 2,7 olduğu belirtilirken; Avrupa'da kokain kullanımının yüzde 5,4, Türkiye'de yüzde 0,2; ectasy kullanımının ise Avrupa'da yüzde 4,1 Türkiye'de yüzde 0,4 olduğu bildirildi.