



"SEVILLA ANLAŞMASININ MEŞRUİYETİ YOK"

Diğer taraftan, Yunanistan'ın 2011-2012 yıllarında İspanya Sevilla Üniversitesine yaptırttığı Sevilla Haritası'na yönelik bir soruya cevap veren yetkili, söz konusu haritanın ABD için herhangi bir meşruiyetinin bulunmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Avrupa Birliği'nin (AB) Sevilla Haritası'nın yasal bir önemi olmadığı yönündeki görüşünü paylaşmaktadır. Tüm devletleri deniz yetki alanları sorunlarını barışçıl bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun olarak çözmeye davet ediyoruz. Deniz sınırı meseleleri veya genel olarak devletlerin deniz sınırlarını nasıl sınırlandırması gerektiği konusunda herhangi bir taraf tutmuyoruz. Bu nedenle, tüm tarafları diyalog kurmaya, kurumsal yapıları kullanmaya, bu sorunları çözmek için diplomasiye yönelmeye ve gerginlik ile kaza riskini artıran tek taraflı adımlardan kaçınmaya teşvik etmekteyiz."

