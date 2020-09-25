Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye verilen yayın durdurma cezası hakkındaki yürütmeyi durdurma kararlarının yargı tarafından kaldırıldığını belirterek, "Kuruluşun, Üst Kurulun verdiği idari yaptırım kararını pazartesi gecesi 00.00 itibarıyla uygulamaya başlaması gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

RTÜK'ün twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Üst Kurul'un 01.07.2020 tarihindeki kararıyla Halk TV'nin, 6112 sy. Kanun'un 8-1/a hükmünü ikinci defa ihlal etmesi nedeniyle verilen 5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce alınan yürütmeyi durdurma kararları yargı tarafından kaldırılmıştır.

Kuruluşun Üst Kurulun verdiği idari yaptırım kararını Pazartesi gecesi 00.00 itibariyle uygulamaya başlaması gerekmektedir. Ayrıca karara muhalif kalan bazı RTÜK üyelerinin açtığı davaları da mahkeme reddetmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.