38 yaşındaki Kübra Boyraz, İstanbul'da gittiği bir güzellik merkezinde botoks yaptırdı. Eve gidince fenalaştı kaldırıldığı hastanede hayatını botoks yüzünden hayatını kaybetti. Kübra Boyraz'ın kız kardeşi Büşra Solmazgül SABAH gazetesine açıklamalarda bulundu.
Solmazgül; "Ablamı kedi yavrusu gibi getirip evin önüne atmışlar. Onlar iddiaları kabul etmiyorlar ama bu iş eninde sonunda ortaya çıkacak. Adli tıp raporunda neyi yanlış kullandıkları ortaya çıkacak. Sapsağlam gittiği yerden nasıl çıktığı görüntülerle ortada. Onların biran önce tutuklanmasını adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi. Acılı baba Ekrem Solmazgül ise; "Yavrumun dili kesildi son bir kez bizimle konuşamadı bile" dedi Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken serbest kalmalarına itiraz savcılığın itiraz ettiği öğrenildi.
Olay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddialara göre; 38 yaşındaki Kübra Boyraz gittiği bir güzellik merkezinde botoks yaptırdı. Boyraz bir gün sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Botoks nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen Kübra Boyraz'ın babası olayın ardından suç duyurusunda bulundu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuru yaptı.
Boyraz'ın babasının öne sürdüğü iddiaya göre Boyraz botoks işleminden sonra güzellik merkezinde çalışan bir kişi tarafından eve getirildi. Babası ne olduğunu sorduğunda güzellik merkezi çalışanı olan kişi Kübra Boyraz'ın fenalaştığını ve konuşma yetisini kaybettiğini söyledi. Babası hemen ambulans çağırdı ve Boyraz hastaneye kaldırıldı. Orada da öldü. Boyraz'ın öldüğünü öğrenen ve İstanbul dışına kaçan 1'i pratisyen hekim beş şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelemeler sürüyor.
"ABLAMI KEDİ YAVRUSU GİBİ ATTILAR"
Ablasının botoks nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen kız kardeşi Büşra Solmazgül SABAH gazetesine şu açıklamalarda bulundu. "Ablam sap sağlam bir şekilde o merkeze gitti. Bu şahısların İzmir'de de güzellik merkezleri varmış. Oradan sonra İstanbul'da bir rezidansta böyle bir yer açmışlar. Orada ablama işlem yapmışlar. Zaten işlemden hemen sonra durumu kötüleşmiş. Ona rağmen zorla kucaklayıp kedi yavrusu atar gibi evine getirmişler. Orada da fenalaştı. Hastaneye kaldrıldı hayatını kaybetti. Bunu yapanlar cezasız kalmasın adalet yerini bulsun "dedi.
"YAVRUMUN DİLİ KESİLMİŞ KONUŞAMADI"
Kızım yavrum bizimle tek kelime konuşamadı diyen acılı baba Ekrem Solmazgül; "Yavrum geldiğinde dili kesilmişti. Tek kelime edemedi. Bir bayanla getirip attılar bize ne oldu dedim tansiyonu düştü dedi. Bende arkadaşı sandım meğer onlardanmış. Yavrumu o halde eve getireceğine bir hastaneye götürselerdi, bu nasıl bir vicdansızlık bu nasıl insanlık. Göz göre göre ölüme getirdiler. Bizim yavrumuz gitti onlar başka canları yakmasın. Bunu yavruma yapanlar biran önce cezalarını çeksin. Ruhsatsız merdiven altı bir yer mi? nasıl bilmiyorum. Yavruma nasıl bir zehir verdiler bilmiyorum. Acımız çok büyük. Hepsi serbest kalmış böyle şey olmaz" dedi.