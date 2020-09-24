"YAVRUMUN DİLİ KESİLMİŞ KONUŞAMADI"

Kızım yavrum bizimle tek kelime konuşamadı diyen acılı baba Ekrem Solmazgül; "Yavrum geldiğinde dili kesilmişti. Tek kelime edemedi. Bir bayanla getirip attılar bize ne oldu dedim tansiyonu düştü dedi. Bende arkadaşı sandım meğer onlardanmış. Yavrumu o halde eve getireceğine bir hastaneye götürselerdi, bu nasıl bir vicdansızlık bu nasıl insanlık. Göz göre göre ölüme getirdiler. Bizim yavrumuz gitti onlar başka canları yakmasın. Bunu yavruma yapanlar biran önce cezalarını çeksin. Ruhsatsız merdiven altı bir yer mi? nasıl bilmiyorum. Yavruma nasıl bir zehir verdiler bilmiyorum. Acımız çok büyük. Hepsi serbest kalmış böyle şey olmaz" dedi.