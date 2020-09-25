İstanbul Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz'a botoks yapmak suretiyle ölümüne sebep olan 5 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı.



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikatın derinleştirilmesi sonucunda toplanan yeni deliller ve alınan yeni ifadeler ışığında 4 şüpheli hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yakalama talep edildi. Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Başsavcılığın talebi kabul edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheliden 2'si İstanbul dışında yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

OLAY

İstanbul Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz, İstanbul'da gittiği bir güzellik merkezinde botoks yaptırdı. Yürüyerek girdiği güzellik merkezinden güçlükle çıkarıldı. Evde daha da fenalaşınca babası Boyraz'ı hastaneye kaldırdı. Kübra Boyraz bir gün sonra yaşamını yitirince babası şikayetçi oldu.