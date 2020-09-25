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    • 25.09.2020 11:59
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    ölümünde flaş gelişme! Yeni deliller ortaya çıktı

    ’nde 38 yaşındaki ’a yapmak suretiyle ölümüne sebep olan 5 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni delil ve ifadeler üzerine 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Sabah
    Nazif Karaman
    Botoks ölümünde flaş gelişme!

    'nde 38 yaşındaki 'a yapmak suretiyle ölümüne sebep olan 5 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı.


    Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikatın derinleştirilmesi sonucunda toplanan yeni deliller ve alınan yeni ifadeler ışığında 4 şüpheli hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yakalama talep edildi. Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Başsavcılığın talebi kabul edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheliden 2'si dışında yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

    OLAY

    İstanbul Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz, İstanbul'da gittiği bir güzellik merkezinde botoks yaptırdı. Yürüyerek girdiği güzellik merkezinden güçlükle çıkarıldı. Evde daha da fenalaşınca babası Boyraz'ı hastaneye kaldırdı. Kübra Boyraz bir gün sonra yaşamını yitirince babası şikayetçi oldu.

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