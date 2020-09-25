Terör, kaos, yağma... İşte HDP destekli Kobani eylemlerinin ülkemize faturası
Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İçişleri Bakanlığınca konuya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: 35 il, 96 ilçe olmak üzere toplam 131 yerleşim yerinde yaşanan olaylar sonucunda; Kurban Bayramında yardım dağıtan Yasin BÖRÜ, Hasan GÖKGUZ ve Ahmet DAKAK başta olmak üzere toplam 37 vatandaşımız PKK/KCK/PYD/YPG'li militan/teröristler tarafından yaşam hakları ihlal edilerek katledilmiş, 326'sı kolluk görevlisi, 435'i sivil olmak üzere toplam 761 vatandaşımız yaralanmış, 197 okul yakılarak çocuklarımızın eğitim ve eğitime ulaşım hakkı ellerinden alınmış, 269 kamu binası tahrip edilerek milyarlarca TL zarar verilmiş, kamu hizmetlerinin sunumu engellenmiş, Mülkiyet hakkı ihlal edilerek 1.731 ev ve işyeri yağmalanmış, yıkılmış veya yakılmış, 729'u sivil, 501'i kamuya ait olmak üzere toplam 1.230 araç kullanılamaz hale getirilmiştir.
Örgüt özellikle 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş sonrası oluşan otorite boşluğunda; uluslararası ve bölgesel gelişmeleri kendi lehine kullanmış, Suriye topraklarında kendine alan açmış; Afrin, Kobani ve El Cezire adlı yerel kantonlar oluşturarak Suriye'nin kuzey doğusunda devletleşme arayışı içine girmiştir.
PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü, Suriye'de oluşan bu yeni durumdan aldığı cesaretle, bölgede terör devleti kurmak amacıyla harekete geçmiş; terör örgütünün yöneticilerinin talimatları doğrultusunda Devletimizin bağımsızlığını zayıflatmak, birliğini bozmak veya Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmak için yeni bir strateji uygulamaya başlamıştır.
Bu strateji kapsamında bölücü terör örgütü; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki yerleşim yerlerini Suriye'deki kanton benzeri yapılara çevirmek için YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi), ÖSB (Öz Savunma Birlikleri) ve YPS (Sivil Savunma Birlikleri) adı altında yeni organizasyonlar kurmuş, bu yapıları desteklemek için kırsal alandan şehirlere terörist aktarmıştır.