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Terör, kaos, yağma... İşte HDP destekli Kobani eylemlerinin ülkemize faturası

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İçişleri Bakanlığınca konuya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: 35 il, 96 ilçe olmak üzere toplam 131 yerleşim yerinde yaşanan olaylar sonucunda; Kurban Bayramında yardım dağıtan Yasin BÖRÜ, Hasan GÖKGUZ ve Ahmet DAKAK başta olmak üzere toplam 37 vatandaşımız PKK/KCK/PYD/YPG'li militan/teröristler tarafından yaşam hakları ihlal edilerek katledilmiş, 326'sı kolluk görevlisi, 435'i sivil olmak üzere toplam 761 vatandaşımız yaralanmış, 197 okul yakılarak çocuklarımızın eğitim ve eğitime ulaşım hakkı ellerinden alınmış, 269 kamu binası tahrip edilerek milyarlarca TL zarar verilmiş, kamu hizmetlerinin sunumu engellenmiş, Mülkiyet hakkı ihlal edilerek 1.731 ev ve işyeri yağmalanmış, yıkılmış veya yakılmış, 729'u sivil, 501'i kamuya ait olmak üzere toplam 1.230 araç kullanılamaz hale getirilmiştir.

25.09.2020 09:54 - Son Güncelleme: 25.09.2020 10:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





