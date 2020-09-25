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    • 25.09.2020 15:43
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    ’lilerin 'cenaze aracı' yalanı patladı

    bu kez de Cadillac marka bir cenaze aracı üzerinden algı yaratmaya çalıştı. İnternette bulunan bir aracın üzerine photoshop marifetiyle Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk bayrağı eklendi. Bu görsel birçok ’li hesap tarafından paylaşıldı. Algı, fotoğrafın gerçek halinin ortaya çıkmasıyla ellerinde patladı.

    Sabah
    Damla Kaya
    CHP’lilerin algısı ellerinde patladı

    bu kez de Cadillac marka bir cenaze aracı üzerinden algı yaratmaya çalıştı.

    İnternette bulunan bir aracın üzerine photoshop marifetiyle Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk bayrağı eklendi. Bu fotoğraf ardından sosyal medyada paylaşıldı. Bu görsel birçok 'li hesap tarafından paylaşıldı.

    750 BİN DOLARLIK CADİLLAC
    Sosyal medyada algı yaratmaya kalkan CHP'liler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparak "Cumhurbaşkanlığı araç filosu 750 bin dolarlık! Cadillac marka cenaze aracı katıldı" sözleriyle kamuoyunda algı çalışmalarına kalkıştı.


    Ancak fotoğrafın gerçek hali ortaya çıkınca CHP'lilerin algısı ellerinde patladı.


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